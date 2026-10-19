Hamile eşini öldürüp intihara kalkıştı

Konya 'nın Akören ilçesinde Murat A. (32) ile 4 ay önce evlendiği bir çocuk annesi eşi Melek A. (30) arasında iddiaya göre dün saat 20.00 sıralarında evlerinde tartışma çıktı.

Murat A., tartışmanın büyümesiyle av tüfeğiyle eşine ateş edip öldürdü. Katil zanlısı, aynı silahla kendini başından vurup intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Murat A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Melek A.'nın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.