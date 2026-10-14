Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik TIR kuyruğu

Bulgaristan 'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'nin yoğunluğunun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruğu sürüyor.

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan TIR sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneliyor.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu 20 kilometreye ulaştı.

Hırvatistan'a yük taşıyan TIR şoförü Doğan Öztürk, TIR şoförlerinin uzun süredir kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgaristan tarafındaki çalışma nedeniyle Hamzabeyli'den geçtiğini belirten Öztürk, "Yoğunluk sürüyor ve bu nedenle çeşitli sıkıntılar çekiyoruz. Sırada en çok tuvalet sıkıntısı çekiyoruz." dedi.

Öztürk, sınır kapısından geçişlerin randevulu sistemle yapılmasını istediklerini kaydetti.

Romanya'ya yük taşıyan TIR sürücüsü Sevgi Şentürk de 9 Ekim'den bu yana sırada beklediğini anlattı.

Tuvalet ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini ifade eden Şentürk, "Kuyrukta gece düzensiz göçmenler brandayı kesip dorseye biner diye uyuyamıyoruz. Bulgaristan tarafında çalışma sürdüğü sürece bu yoğunluk devam edecek, bununla ilgili önlemler alınmalıdır" diye konuştu.