Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Müebbet verilen baba yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin 20 yıl sonra açılan davada Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onadığı baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı.

Çinkitaş Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Çinkitaş adliyeyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş hakkında yerel mahkeme beraat kararı vermişti.

Anne Handan Yılmazer karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurmuştu.

İstinaf mahkemesi Nezih Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası vermişti.

Mahkeme, baba Çinkitaş için tutuklama yerine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetmişti. İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar karşısında yıkıldığını anlatan anne Handan Yılmazer, "Ben adalet istiyorum. Müebbet veriliyor ama tutuklanmıyor." demişti.