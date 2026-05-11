Hantavirüslü gemideki üç Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. Sonuçları negatif

Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği cruse gemisi uzun süredir bir süredir dünyanın gündeminde.



Gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla bugün İspanya'dan Türkiye 'ye getirildi ve evlerinde karantinaya alındılar.

Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkeye getirilen 2 kişiyle birlikte 5 Türk vatandaşının test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır.

Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır.

Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, Bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

42 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Türk yolcular, İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek, gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek.

GEMİDE ÜÇ YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

23 ülkeden 150'den fazla yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan gemide, sekiz kişi hastalanmış, altı kişinin virüsle temas ettiği, iki vakanın da şüpheli olduğu açıklanmıştı.

Hollandalı bir çiftle, bir Alman yolcu hayatını kaybetmişti.

Uzmanlara göre Hantavirüs, Covid-19 kadar bulaşıcı olmasa da alınan önlemlerin uygulanması gerekiyor.