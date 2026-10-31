Haraç için geldi, kovalamacayla son buldu
31.10.2026 12:32
Anadolu Ajansı
Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir esnaf, kendisinden haraç isteyerek tehdit eden şüphelileri silahla yaraladı.
Telsiz Mahallesi'nde kendisinden haraç istendiği ve tehdit edildiği belirtilen esnaf İsmail A'nın iş yerinin önünde silahla ateş açıldı.
İsmail A, olayın ardından kovaladığı şüpheliyi kendi silahıyla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
İsmail A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.