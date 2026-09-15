Harçlık için düğünde çalıştılar, dönüş yolunda alkollü sürücünün kurbanı oldular

Bursa ’nın Yenişehir ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı tırın ters şeride girerek motosiklete çarptığı kazada 18 ve 19 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü tutuklanırken, kaza öncesinde zikzak çizerek ilerlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz gün Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu’nun (18) kullandığımotosiklete çarptı.

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Remzi Manaoğlu ile yanında bulunan Muhammed Yusuf Ezer (19) hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yapılan kontrolde tır sürücüsü Recep Ö.’nün 2,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kazadan önce tırın yolda zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

HARÇLIK KAZANDIKLARI DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Yusuf Ezer ve Remzi Manaoğlu'nun İnegöl'de ikamet ettikleri, Yenişehir'deki bir düğüne para kazanmak ve garsonluk yapmak gayesiyle gittikleri ve dönüşe geçtikleri öğrenildi.

Tır şoförünün 2.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

ŞERİDİNDE GİDEMEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö.'nün, kazadan önce zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, tır sürücüsü Recep Ö.'nün şeridinde kalamadığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği görüldü.

MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Muhammed Yusuf Ezer'in cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi.

Remzi Manavoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaşanan kaza sonrası gözaltına alınan Recep Ö., karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Recep Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.