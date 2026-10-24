Hastane yolunda yaşamını yitirdi

Kayseri 'de evde fenalaşan kadın, hastaneye götürüldüğü araçta yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçeye bağlı Sakar Eşmecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde fenalaşan 91 yaşındaki Miyase Baktır, hastaneye götürülmek üzere araca alındı. Bu sırada Baktır'ın yakınları 112 acil çağrı merkezini de arayarak yardım istedi.

Bir süre seyreden aile, Baktır'ın hareket etmediğini fark etti. Bu sırada araca ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Miyase Baktır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı. Baktır'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.