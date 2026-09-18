Hatay ve Muğla'da şiddetli sağanak: Turistler sel sularında yüzdü
18.09.2026 14:05
Dörtyol'da mahsur kalan bir vatandaşı ekipler kurtardı.
Muğla ve Hatay'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Her iki şehirde de yollar göle dönerken, Fethiye'de turistler şişme yataklarla sel sularında yüzdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı Muğla ve Hatay'da sağanak etkili oldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Araçlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
Fethiye'de bazı caddeler sel sularıyla doldu.
TURİSTLER SEL SULARINDA YÜZDÜ
Muğla'da da şiddetli sağanak etkili oldu. Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Turistler de şişme yataklarla ve deniz simidiyle sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.