Hatay ve Muğla'da şiddetli sağanak: Turistler sel sularında yüzdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı Muğla ve Hatay 'da sağanak etkili oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Araçlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.