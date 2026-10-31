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Hatay'da otomobil dereye uçtu. 3 kişi mahsur kaldı

31.10.2026 14:59

Hatay'da otomobil dereye uçtu. 3 kişi mahsur kaldı
DHA

AFAD ekipleri kurtardı.

DHA
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Araçta mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 

 

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, dereye uçtu. 

 

Araçtaki 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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