Hatay'da otomobil dereye uçtu. 3 kişi mahsur kaldı
31.10.2026 14:59
DHA
AFAD ekipleri kurtardı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Araçta mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaza, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, dereye uçtu.
Araçtaki 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.