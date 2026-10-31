Hatay'da seyir halindeki tır yandı
31.10.2026 14:17
Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan tırda çıkan yangın, dorseye sıçramadan söndürüldü.
Hatay’da seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başlayan tırda yükselen alevler, dorseye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun - Antakya yolu Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevler, tırı adeta alev topuna çevirdi.
Alevler, tırın dorsesine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi.