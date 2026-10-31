Hatay'da seyir halindeki tır yandı

Hatay ’da seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başlayan tırda yükselen alevler, dorseye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın , İskenderun - Antakya yolu Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevler, tırı adeta alev topuna çevirdi.

Alevler, tırın dorsesine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi.