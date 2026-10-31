Hatay'da trafikte sopalı kavga: İki sürücüye ayrı ayrı 180 bin lira ceza

Olay, Defne ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki çevreyolu kavşağında meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Abdo Emir Yakıcı ile Tofaş marka otomobilin sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Yakıcı'nın yere düştükten sonra sopayla darbedildiği ve otomobilde bulunan diğer kişilerin de olaya karıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ardından harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, iki sürücüye ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kavgada karşı tarafın aile üyeleri tarafından darbedildiğini öne süren Yakıcı, yaşadıklarına tepki göstererek hem saldırıya uğradığını hem de yüksek miktarda trafik cezasıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

"ŞAHISLAR TARAFINDAN HEM DARP EDİLDİM, HEM DE TRAFİK CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Trafikte yaşanan kavga sonrası 180 bin TL para cezası uygulanan Abdo Emir Yakıcı, dayak yediğini ve haksız yere kendisine trafik cezası uygulandığını iddia ederek, "Ben normal şekilde kendi şeridimde ilerliyordum. Kardeşimi her gün aynı saatte orada indiriyorum ve servisine binene kadar bekliyorum. Olay günü de kardeşimi beklerken Tofaş marka araçtan bir kadın indi. Sürücü aracını üzerimize doğru sürdü. Ardından oğlu da aracını sağa çekerek indi. Annesi üzerime saldırınca ben de kendimi korumak için motosikletten inmek zorunda kaldım. Sonrasında oğlu da araçtan inerek elindeki sopayla üzerime koştu. Beni darp etmeye çalıştı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Olayın ardından araçlarına binerek uzaklaştılar, polis ekiplerinin gelmesini beklemediler. Olayın görüntüleri kaydedildi ve bazı yerlerde paylaşıldı. Biz de kendilerinden şikayetçiyiz. Ancak adli süreçte herhangi bir ceza almadıklarını düşünüyorum. Ben de trafik cezası aldım ve ehliyetim 2 ay süreyle iptal edildi. Ben her gün aynı yerde kardeşimi bekliyorum. Olay günü de annesi üzerime saldırdığı için motosikletten indim. Aksi halde araçtan inmeyecektim. Olay sırasında yere düştüm. İlk başta annesiyle birlikte düştük. Ben yerdeyken annesi ellerimi tutuyordu ve ayağa kalkamıyordum. Oğlu ise ayağa kalktıktan sonra elindeki sopayla bana vurmaya çalıştı. Olayda dört, beş kişinin de bulunduğunu ve başka kişilerin de darp ettiğini gördüm. Hem darp edildim hem de trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım. Yetkililerden, olaya karışan kişilerin gereken cezayı almasını istiyorum. Ayrıca haksız yere verildiğini düşündüğüm trafik cezasının iptal edilmesini ve ehliyetimin üzerindeki işlemin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.