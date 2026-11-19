Hatay'ı sağanak vurdu. Caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
19.11.2026 10:21
Su baskını nedeniyle Habib-i Neccar Kavşağı'ndaki alt geçit trafiğe kapatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Hatay'da kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı.
Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Su baskını yaşanan caddelerde yayalar da zor anlar yaşadı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.