Havalimanında şüphe üzerine durduruldular: Midelerinden 60 kapsül uyuşturucu çıktı
13.10.2026 13:21
İzmir'de 2 yolcunun midesinde 60 kapsül uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 yolcunun midesinde 60 kapsül halinde 495 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan 2 yolcunun midesinde toplam 60 kapsül halinde 495 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli davranışlarda bulunan 2 kişiyi takibe aldı.
Bir süre izlenen yolcular, polis ekiplerince durdurularak ayrıntılı beden muayenesi için sağlık kuruluşuna götürüldü.
Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Uzman ekiplerin gözetimindeki incelemelerde, şüphelilerin yuttuğu toplam 60 kapsül içerisinde 495 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı