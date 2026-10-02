Hayati Yazıcı fon soruşturması için açıklama yaptı oğluna destek verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturması sürüyor .

Soruşturmada 2 Ekim sabahı itibarıyla 65 şüpheli tutuklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı da soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Mahkeme, Yazıcı'yı yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakmıştı.

HAYATİ YAZICI: ZERRE KUŞKUM YOK

AK Partili Hayati Yazıcı, oğlunun adının fon soruşturmasında geçmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı'nın ticari eylem ve işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirterek, "Zerre kuşkum yok." ifadesini kullandı.

İddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve vatandaşların birikimlerinin korunmasının temel hedefleri olduğunu belirten Yazıcı, "Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır." dedi.

"İTİBAR SUİKASTINA MÜSAADE ETMEM"

Gerçeklerin ortaya çıkmasından herhangi bir çekincesi olmadığını ancak itibar suikastına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Yazıcı, "Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti'mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Yazıcı, "Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.