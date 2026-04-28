Her şey bankadan gelen telefonla ortaya çıkmıştı: Dördüncü kez tutuklandı
28.04.2026 11:27
Örsdemir hakkında 70 ayrı dolandırıcılık davası açıldı.
Adana'da çocukluk arkadaşına para karşılığı banka hesabını kullandıran adam, dördüncü kez tutuklandı.
Adana'da banka hesabını çocukluk arkadaşına kullandıran adam bir kez daha tutuklandı.
Olayın geçmişi 2020 yılına dayanıyor. İki çocuk babası Yasin Örsdemir, çocukluk arkadaşı S.T.'nin, "Bize hesap lazım, sana da para vereceğiz." demesi üzerine güvenip banka hesabını kullandırdı .
BANKA ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Müşterisi olduğu banka tarafından bir ay sonra telefonla aranan Örsdemir, "Hesabınız dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor." denmesi üzerine hesabını kapattırdı.
Örsdemir'in evine bir süre sonra da dolandırıcılıktan mahkeme evrakları gelmeye başladı.
Adına açılan davalara ilişkin dosyaları gösteren adam, dün yaptığı açıklamada bir kez daha cezaevine girebileceğini söylemişti.
70 AYRI DAVA AÇILDI, DÖRDÜNCÜ KEZ TUTUKLANDI
Aradan geçen sürede Örsdemir hakkında 70 ayrı dolandırıcılık davası açıldı. Bu dosyalardan 52'si kapandı ancak 18 davanın yargı süreci devam ediyor.
Bu süreçte üç kez cezaevine girip çıkan Örsdemir hakkındaki bir dava daha karara bağlandı.
Alanya'da görülen davada tutuklama kararı çıktı. Örsdemir, dördüncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKADAŞI YURT DIŞINA KAÇMIŞ
Örsdemir'in içine düştüğü durum dün haber olmuştu.
Kendisini bu işe sokan arkadaşının yurt dışına kaçtığını anlatan Örsdemir, "Sadece benden değil, birçok kişiden hesap almış. Mahkemede herkes aynı kişiyi söylüyor. Mağdur biz olduk. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin lira borç ödedik, 250 bin lira borcumuz kaldı." demişti.