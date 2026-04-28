Her şey bankadan gelen telefonla ortaya çıkmıştı: Dördüncü kez tutuklandı

70 AYRI DAVA AÇILDI, DÖRDÜNCÜ KEZ TUTUKLANDI

Aradan geçen sürede Örsdemir hakkında 70 ayrı dolandırıcılık davası açıldı. Bu dosyalardan 52'si kapandı ancak 18 davanın yargı süreci devam ediyor.

Bu süreçte üç kez cezaevine girip çıkan Örsdemir hakkındaki bir dava daha karara bağlandı.

Alanya'da görülen davada tutuklama kararı çıktı. Örsdemir, dördüncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞI YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Örsdemir'in içine düştüğü durum dün haber olmuştu.

Kendisini bu işe sokan arkadaşının yurt dışına kaçtığını anlatan Örsdemir, "Sadece benden değil, birçok kişiden hesap almış. Mahkemede herkes aynı kişiyi söylüyor. Mağdur biz olduk. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin lira borç ödedik, 250 bin lira borcumuz kaldı." demişti.