Her şey bankadan gelen telefonla ortaya çıktı: Hakkında 70 dava açıldı, üç kere cezaevine girdi

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"

Çocukluk arkadaşına güvendiği için başına gelmeyen kalmadığını belirten Örsdemir, "Çocukluk arkadaşım olduğu için güvendim. Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim." dedi.

Adına Türkiye genelinde birçok dolandırıcılık yapıldığını söyleyen Örsdemir, "52 dosya açıldı ve kapandı, şu an 18 dosyam halen devam ediyor. Toplamda üç kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Altı yıldır bu durumla uğraştığını anlatan adam, "Çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Sabıkam olduğu için kimse işe almıyor." diye konuştu.

ARKADAŞI YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Kendisini bu işe sokan arkadaşının yurt dışına kaçtığını anlatan Örsdemir, "Sadece benden değil, birçok kişiden hesap almış. Mahkemede herkes aynı kişiyi söylüyor. Mağdur biz olduk. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin lira borç ödedik, 250 bin lira borcumuz kaldı." dedi.