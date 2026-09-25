Hezarfen Havalimanı'ndan kalkan küçük uçak zorunlu iniş yaptı
25.09.2026 15:53
Resmi Kurum
Foto: Flightaware
İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Tekirdağ'da acil iniş yaptı. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havalimanı'ndan kalkış yapan eğitim uçağı acil iniş yaptı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağının kalkıştan bir süre sonra Tekirdağ'da acil iniş yaptığını açıkladı.
Edinilen ilk bilgiye göre, uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Açıklamada hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmediği ifade edildi.