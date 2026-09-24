Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York ’ta Türk ve Kardeş Topluluklar buluşmasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kardeşliğimize sıkıca sarılacağız." diyen Erdoğan, "Kendimizi hiçbir zaman ikinci sınıf hissetmeyeceğiz." dedi.

ABD'deki ara seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa yansıtmanız çok önemli." çağrısını yaptı.

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