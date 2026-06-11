Hong Kong'lu kadını 2,5 milyon lira dolandıran Nijeryalı Esenyurt'ta yakalandı

Hong Kong 'ta yaşadığı öğrenilen Siu P.Y.F. 2020 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıtan ve isminin Richard olduğunu söyleyen biriyle tanıştı.

Telefonda konuşan ikili arasındaki dostluk kısa sürede ilerledi. Yıllarca sadece telefonda konuşan ikili evlenmeye karar verdi. Bir süre sonra Siu P.Y.F.'yi telefonla arayan şüpheli, İstanbul'a geldiğini ve bir yatırım yapacağını, bu nedenle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu yalana inanan Siu P.Y.F. 2020-2022 yılları arasında kendisine gönderilen banka hesaplarına toplam 2,5 milyon dolar gönderdi. Ancak bir süre sonra evlenmeyi beklediği kişiye telefonla ulaşamayan Siu P.Y.F. Hong Kong polisine dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.