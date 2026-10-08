Hopa'da TIR parkında heyelan. 1 kişi hayatını kaybetti
08.10.2026 09:02
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Artvin'in Hopa ilçesindeki TIR parkına yamaçtan kopan kaya kütlelerinin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda, saat 06.00 sıralarında yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
Olay sırasında kendi aracını kurtardıktan sonra arkadaşlarına yardım etmeye çalışan 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu, meydana gelen ikinci heyelanda başına kaya isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Heyelan nedeniyle çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.