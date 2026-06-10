HSK kararnamesi Resmi Gazete'de. 14 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu

10.06.2026 01:02

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de. 14 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
Anadolu Ajansı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA
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Hakim ve savcı adaylarının atanmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

 

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Resmi Kurum