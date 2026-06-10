HSK kararnamesi Resmi Gazete'de. 14 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
10.06.2026 01:02
Anadolu Ajansı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
Hakim ve savcı adaylarının atanmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Resmi Kurum