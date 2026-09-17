Husumetlisine gözdağı vermek isterken babaannesini vurdu

Eskişehir’de alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı kişiye gözdağı vermek isterken babaannesini av tüfeğiyle yaralayan O.G. (20), “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre O.G., akşam saatlerinde yanına aldığı av tüfeğiyle evin önüne geldi. Perdeleri kapalı olan odada kimsenin bulunmadığını düşünen O.G., korkutmak amacıyla pencereye doğru 2 el ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği odadaki babaannesi M.B. yaralandı.

Olayın ardından yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden O.G., polisi arayarak durumu bildirdi ve teslim oldu.

“BİLEREK VE İSTEYEREK ATEŞ AÇMADIM”

Eskişehir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık O.G., son savunmasında babaannesiyle hiçbir husumetinin olmadığını belirtti. Olayın kasıtlı yaşanmadığını savunan Gezgin, "Melek Bozbaş benim babaannem olur. Şu anda kendisine bakmakla yükümlüyüz ve biz bakıyoruz. Kendisine bilerek, isteyerek kesinlikle ateş etmedim. Benim bir yaşlı annem ve babam var, onlara bakacak kimse yok. Sizin adaletinize sığınıyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay anında içeride babaannesinin olduğunu bilmediğini, asıl hedefin aralarında alacak verecek meselesi olan şahıs olduğunu ve eylemin ardından sanığın kendisinin kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunduğunu vurgulayarak, suçta hata hükümlerinin ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

MAHKEMEDEN 8 YIL 4 AY HAPİS KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ozan Gezgin'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan suçlu buldu.

Heyet; suçun işlendiği dönemdeki yaş durumu ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) takdiri indirim maddesi olan 62. maddesini uygulayarak Gezgin'in 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.