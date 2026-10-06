Husumetlisinin evine farklı tarihlerde 2 kez silahlı saldırı: 3 tutuklama

Adana ’da husumetli oldukları İsmail S.’nin (30) evine farklı tarihlerde 2 kez silahlı saldırı düzenledikleri öne sürülen İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ve akrabası A.K. (17) tutuklandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim C., ailesine borcu bulunduğu gerekçesiyle husumet beslediği İsmail S.’nin evinin önüne 7 Ağustos gecesi otomobille geldi. İbrahim C., araçtan eve tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İbrahim C.’nin kardeşi H.C. ile akrabası A.K. ise 19 Ağustos gecesi motosikletle aynı sokağa geldi. İki şüpheli, İsmail S.’nin evine tabancayla ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Her iki saldırı da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde saldırıları gerçekleştirmediklerini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim C., H.C. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.