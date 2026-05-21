Huzurevinde gece yarısı yangın paniği
21.05.2026 04:08
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde gece yarısı yangın paniği yaşandı.
İlk belirlemelere göre asansör motoru arızası sonucu binadan alevler yükselmeye başladı.
Durum yetkililere bildirildi ve itfaiye ekipleri, alevler binayı tamamen sarmadan yangını söndürdü.
Huzurevinde kalanlar, tahliye edilerek Karayolları misafirhanesine yerleştirildi. Yatağa bağımlı 25 yaşlı ise tedbir amaçlı Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Binada duman tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başlandı.