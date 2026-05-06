Huzurevlerinde yeni dönem. Yaş sınırı yükseltildi

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; yaşlı kabul süreçleri değişti ve yeni bakım modelleri oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerine girişte yaş sınırı 60'tan 70'e yükseltildi. 60 ile 69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde huzurevlerine kabul edilecek.

BAKIM BİRİMLERİ KADEMELERE AYRILDI

Yönetmelikle yaşlıların fiziksel ve zihinsel durumuna göre bakım birimleri kademelere ayırıldı. Buna göre bağımsız ve aktif yaşlılar, gözetim gerektiren yaşlılar, doğrudan bakım desteği gerekten yaşlılar ve ileri destek gereken yaşlılar olmak üzere 4 farklı birim oluşturuldu.

Yönetmelikle huzurevlerinde, yaşlanma süreci uzmanları yani gerontologlar görevlendirilecek. Ayrıca, yaşlanmaya bağlı fiziksel, zihinsel veya sosyal kısıtlamalar yaşayan bireyler için ergoterapistler de olacak. Yine huzurevlerinde konuşma ve dil terapisti ile fizyoterapi teknikerleri de görev yapacak.

Manevi destek hizmetleri de bulunacak ve din görevlisi sohbet, dua, değerler eğitimi gibi hizmetler verecek.