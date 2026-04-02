İBB davasında ara karar. 18 sanık tahliye edildi

DAVADA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Davada şu ana kadar tutuklanmasının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere 3 belediye başkanı savunma yaptı.

15 tutuklu sanık savunmasını gerçekleştirirken tahliye taleplerinin ardından 73 sanık avukatı da savunmasını yaptı.

Duruşmalar, zaman zaman gerginliklerle devam etti. Mahkeme heyeti 107 tutukluya 3 avukat sınırı ile aile ve izleyici kısıtlaması getirdi ancak bu karar daha sonra kaldırıldı.

Ayrıca duruşmalardan görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarından paylaşan kişiler hakkında da soruşturma başlatıldı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu ancak talep reddedildi.

SAVCIDAN AHTAPOT BENZETMESİ

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi.

15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU

Soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞINI İDDİA ETTİ

İmamoğlu, duruşma boyunca iki kere kürsüye çıkarak kendisini savundu ve hakkında iddiaları reddederek bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını savundu. Kendisine söz hakkı verilmemesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) uygun olmadığını öne süren İmamoğlu, iddia makamının kendisine göre yok hükmünde, şaibeli ve suçlu olduğunu ifade etti.

Bu davanın siyasi bir dava olduğunu iddia eden İmamoğlu, milyonlarca oy almış olan kendisinin sözünün dinlenmemesinin güven sorunu yaşatacağını belirtti.

ŞAHAN İDDİALARI REDDETTİ

Resul Emrah Şahan , bir yıllık tutukluluğunun ardından ilk kez sanık kürsüsünde olduğunu belirterek, haklarında binlerce sayfadan oluşan iddianame ve ne olduğunu bilmedikleri suçlamalar ile iddialar olduğunu ifade etti.

11 aylık belediye başkanlığı boyunca 150'ye yakın projeyi hayata geçirdiğinin dile getiren Şahan, 4 saat boyunca savunma yaparak hakkındaki iddiaları reddedip tahliyesini talep etti.

MURAT ÇALIK DA SAVUNMASINI YAPTI

Savunmasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önceki eylemlerinin iddianamede suç olarak değerlendirildiğini ifade eden Çalık da hakkındaki iddiaları reddetti.

"Ortada herhangi bir suç örgütü yoktur. Suç teşkil edecek herhangi bir yapının parçası olmadım." ifadelerini kullanan Çalık, "Aleyhime yöneltilen beyanları iftira niteliğinde görmekteyim." dedi.

Çalık, sanık Uğur Güngör'den ruhsat için rüşvet istediği iddiasına ilişkin de hakkında daha önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararı olduğunu belirtti.

YOLSUZLUK DAVASINDA SUÇLAMALAR NELER?

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede " örgüt yöneticisi " olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı savunuluyor.

İddianamede Ekrem İmamoğlu için 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

MURAT ONGUN'A 251 YIL HAPİS TALEBİ

Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

RESUL EMRAH ŞAHAN VE MURAT ÇALIK İÇİN İSTENEN CEZALAR

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.