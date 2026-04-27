İBB davasında kritik hafta: Avukatlardan reddi hakim talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada 27'nci duruşma görülüyor.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 sanıklı duruşma, Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda yapılıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILACAK

Davanın 27'nci duruşması saat 11.00'de başladı. Sanık avukatları, perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi öncesi söz talep etti.

SANIK AVUKATLARINDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Mahkeme başkanı, değerlendirmenin dosya üzerinden yapılacağını belirtti.

Bunun üzerine sanık avukatları, adil yargılama yapılmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmaya ara verildi.

DURUŞMADA ALTINCI HAFTA

Davaya ilişkin ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın dört günü devam ediliyor.

Bugün görülen celsede sanık savunmalarına devam edilmesi bekleniyor.

ŞU ANA KADAR 18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Davada şu ana kadar 18 kişi tahliye edildi .

Tahliye edilen isimler şöyle:

- İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

- Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük

- Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı

- İş insanı Ali Üner

- İş insanı Evren Şirolu

- İş insanı Ebubekir Akın

- İSPER personeli Davut Bildik

- Altan Ertürk

- Hüseyin Yurttaş

- Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk

- Mustafa Bostancı

- Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

- Baran Gönül

- Mahir Gün

- Esra Huri Bulduk

- Şehide Zehra Keleş Yüksel

- Başak Tatlı

- Nazan Başelli