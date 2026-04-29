İBB davasında küfür gerginliği: Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne yönelik açılan yolsuzluk davası sürüyor.

Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya 29'uncu duruşmayla devam edildi.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi.

Dava saat 11.00'de başladı. İBB davasının dünkü duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Adem Soytekin'in savunması alınmış, sorgusu yapılmıştı .

Duruşma bugün kaldığı yerden devam etti. Adem Soytekin'in avukatı, müvekkilinin geçen hafta cezaevi aracında sözlü tacize uğradığını iddia ederek "Tutanaklara eksik geçirilen kısımlar var." dedi.

SOYTEKİN'DEN KÜFÜR İDDİASI

Mahkeme başkanının isteği üzerine olayı anlatan Soytekin, "Küfür içerikli ifadeler var. Bu küfürlerin ailem tarafından duyulması, benim ailemle karşı tarafın ailesi arasında husumete yol açabilir. Bu nedenle sansürleyerek anlatmak istiyorum." dedi.

Davanın tutuklu sanıklarından iş insanı Murat Kapki'nin kendisine "Bu sürecin filmini çekeceğiz, sen de rolünü oynar mısın." dediğini öne süren Soytekin, "Ben de 'Hayır' dedim ve konu kapandı. Akşam cezaevine giderken tek bir araca bindik. Kapki, yanındakilere dönerek, 'Adem'e film çekeceğimizi söyledim' dedi." ifadelerini kullandı.

Soytekin "Bunun üzerine Buğra Gökçe de bana küfür etti" iddiasını dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Ardından Ekrem İmamoğlu, "Bu çok ayıp. Biz zan altında kalıyoruz. Ona kim saygısızlık yapmış. Her gün selamlaştım kendisiyle; kim saygısızlık yapmış" diyerek tepki gösterdi.

Murat Kapki ise mahkeme heyetine "Yalan söylüyor ve siz bunu kabul ediyorsunuz." dedi.