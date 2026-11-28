İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde ayrılıklar yaşandı. CHP 'den 3, Yeni Parti'den ise bir Meclis üyesi AK Parti 'ye katıldı.

Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş'in Silivri, Cansel Armutlu'nun Sultangazi, Ali Can Yiğit'in ise Maltepe belediyeleri meclis üyesi olduğu öğrenildi.

TABLO DA DEĞİŞTİ

Katılımların ardından büyükşehir belediye meclisindeki tabloda da değişim yaşandı.

AK Parti'nin üye sayısı 135'e yükselirken Yeni Parti'nin 114'e CHP'nin ise 26'ya geriledi.

İBB Meclisi'ndeki son sandalye dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 135

Yeni Parti: 114

CHP: 26

DEM Parti: 16

Bağımsız: 9

MHP: 7

BBP: 2

Kayyum: 2

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'li Nuri Aslan Belediye Başkanvekili seçilmişti.