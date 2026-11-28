İBB Meclisi'nde tablo değişti. İşte partilerin sandalye dağılımı
28.11.2026 12:12
Ayrılıkların ardından partilerin sandalye dağılımında da değişimler yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP ve Yeni Parti'den 4 üye AK Parti'ye katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde ayrılıklar yaşandı. CHP'den 3, Yeni Parti'den ise bir Meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.
Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş'in Silivri, Cansel Armutlu'nun Sultangazi, Ali Can Yiğit'in ise Maltepe belediyeleri meclis üyesi olduğu öğrenildi.
TABLO DA DEĞİŞTİ
Katılımların ardından büyükşehir belediye meclisindeki tabloda da değişim yaşandı.
AK Parti'nin üye sayısı 135'e yükselirken Yeni Parti'nin 114'e CHP'nin ise 26'ya geriledi.
İBB Meclisi'ndeki son sandalye dağılımı şu şekilde:
AK Parti: 135
Yeni Parti: 114
CHP: 26
DEM Parti: 16
Bağımsız: 9
MHP: 7
BBP: 2
Kayyum: 2
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'li Nuri Aslan Belediye Başkanvekili seçilmişti.