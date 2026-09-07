İBB Soruşturması. 6 kişi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nde (İBB ) bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiasıyla perşembe günü düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması şüphelilerinden Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz için "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklama talep edildi. Savcılık diğer 5 şüpheli için de adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Hakimlik, şüpheliler İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi Ekrem Baki,

Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt ve Vedat Taşdelen'in tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

"ADRESE TESLİM İHALE" İDDİASI

Savcılığın tutuklanması talep edilen 7 şüpheliye ilişkin hazırladığı sevk yazısında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporlarındaki bazı ihalelere katılımın son derece sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim şekilde ihalelerin yapıldığı tespitlerine yer verildi.