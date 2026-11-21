İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

565 milyar liralık 2027 yılı bütçesini sunan İBB Başkan Vekili Aslan'ın hedefledikleri projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile Meclis üyeleri konuşma yaptı.

"İBB'NİN BORCU 262 MİLYAR LİRA"

Aslan'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB'nin borçlarını resmi rakamlar üzerinden anlatacağını belirtti. Kesinleşen ve 2025 Sayıştay raporlarının ekinde olan bilançolara değinen Gökkuş "İBB'nin borcu 262 milyar lira. İSKİ'nin 43 milyar lira, İETT'nin de 34,5 milyar lira. Bunları dolara çevirdiğinizde İBB'nin borcu 6,2 milyar dolar. İSKİ'nin borcu 1 milyar dolar, İETT'nin borcu da 0,8 milyar dolar. Borç artmış mı azalmış mı?" diye sordu.

2018 yılında AK Parti döneminde İBB'nin harcadığı her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma gittiğini, şimdiki İBB yönetiminin döneminde 2025 yılında bu rakamın 21 liraya düştüğünü söyleyen Faruk Gökkuş şöyle konuştu: "Bir tarafta her geçen gün büyüyen trafik sorunu, diğer tarafta İstanbul'un gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmeyen bütçe tercihleri görüyoruz. Bütçeler büyüyor, rakamlar artıyor ama İstanbullunun trafikte kaybettiği zaman azalmıyor. İstanbul'un ihtiyacı kağıt üzerinde büyüyen bütçeler değil, sahada karşılığı olan yatırımlardır.

2019'dan bu yana İstanbul'u bir gün olsun gündeminize almadınız. Gündeminiz daima kişisel siyasi hırslarınız oldu. Yaklaşık sekiz yıldır algıyla, şovla, reklamla İstanbul'u yönetebileceğinizi sandınız. İstanbul'un ihtiyacı büyürken sizin siyasi hesaplarınız büyüdü. İstanbul hizmet beklerken siz başka makamları beklediniz."

"DAHA BAŞLANGIÇTA 50 MİLYARLIK BORÇ ÖNGÖRÜSÜ VAR"

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da bütçede 565 milyar liralık bir gider, 515 milyar lira gelir olduğunu ve aradaki farkın 50 milyar lira olduğunu belirterek, "Daha bütçenin başlangıcında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 50 milyar liralık net borçlanmayı öngörüyor." dedi.

YENİ PARTİ- CHP TARTIŞMASI

Mecliste Yeni Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı'nın bütçe ile ilgili konuşması sırasında, Yeni Parti-CHP tartışması yaşandı. İBB'de Yeni Parti'nin iktidar partisi olduğunu söyleyen İnanlı'ya, AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, "İBB Başkan Vekili Nuri Aslan CHP'li değil mi?" diye sordu. Bunun üzerine İnanlı, "Boşuna kaşımayın." ifadesini kullandı

Yaklaşık 10 saat süren Meclis toplantısında konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB 2027 mali yılı bütçesi 102 ret oyuna karşılık 133 oyla kabul edildi.