İBB'ye yeni ihale operasyonu. 29 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB ) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 34'üncü duruşma geride kalırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyona imza attı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 Şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29’u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."