İBB'ye yeni ihale operasyonu. Gözaltı sayısı 30 oldu
08.05.2026 07:26
Son Güncelleme: 10.05.2026 16:57
İBB'ye yönelik yeni operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 30 şüpheli gözaltında.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 34'üncü duruşma geride kalırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyona imza atmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.
Açıklamada; örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına ilişkin operasyon gerçekleştirildiği ifade edilmişti.
Soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti. Bir şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmaları devam ediyordu.
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alınmasıyla gözaltına alınan sayısı 30 oldu.
Şüpheliler, sağlık kontrolü için hastane sevk edildi.
GÖZALTINDAKİ İSİMLER
Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.