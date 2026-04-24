İçişleri Bakanı Çiftçi, Alman mevkidaşı ile görüştü
24.04.2026 00:05
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; organize suç örgütleriyle mücadele, terörle mücadelede iş birliği ve iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki koordinasyon ele alındı.
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan suç örgütlerine karşı daha güçlü ve caydırıcı adımların atılmasının önemi vurgulandı.
Almanya ile ilişkiler ve iş birliğiğinin artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu