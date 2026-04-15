İçişleri Bakanı Çiftçi: Kahramanmaraş'taki okul saldırısı, bir öğrencinin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu silahlı saldırının ardından gelişmeleri takip etmek üzere Kahramanmaraş'a geldi.



Bakan Çiftçi ,Maraş Üniversite Hastanesi önünde okul saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çiftçi'nin açıklamaları:



"Olay 13.30 sularında meydana geldi. Sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde, 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşında bir öğrenci evden getirdiği silahlarla rastgele ateş açtı. 9 tane vefatımız var. 8 tanesi öğrenci, 1'i öğretmen. 13 yaralı var, 6'sı yoğun bakımda.



Olay bir öğrencinin gerçekleştiği bireysel bir hadise. Bir terör saldırısı değil. Maraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz."