İçişleri Bakanlığı'nda görevden alma ve atama kararları

Resmi Gazete 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Görevden alınan Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge'nin yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Yazıcı görevlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan da görevden alınırken yerine Elif Bağ atandı.