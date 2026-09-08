İddianame hazırlandı. Tunç Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Örnekköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan 523 sayfalık iddianamede, tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve dönemin İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’ya “zimmet suçuna yardım etme” suçlaması yöneltildi. Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi.

S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ise “zimmet” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Aralarında Soyer, Kaya ve Aslanoğlu’nun bulunduğu toplam 19 kişi iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda 19 şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 4 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı.

Soyer 15 Nisan 2026'da bu sefer Örnekköy soruşturmasıyla ilgili olarak bir kez daha tutuklanmıştı.