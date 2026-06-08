İETT otobüsünde feci olay: Yere düşen 81 yaşındaki yolcu yaşamını yitirdi

İstanbul 'da Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin (81) bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Otobüsü durduran İETT sürücüsü, bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Yaralanan Eliçin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.