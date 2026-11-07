Iğdır'da 5 işletmeye 1 milyon TL'yi aşan ceza

Kamyonun çarptığı otomobildeki anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı otomobildeki anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 21 Ekim'den beri kayıp olan genç kadın bulundu

Diyarbakır'da 21 Ekim'den beri kayıp olan genç kadın bulundu