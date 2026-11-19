İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavga eden tarafları dağıtmak için havaya ateş açtı ve biber gazı kullandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-76 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Ailelerin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti. Havaya ateş açan ve biber gazı kullanan ekipler, bir süre sonra tarafları ayırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise biber gazıyla müdahale ettiği anlar yer aldı.