Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda iki bozayının vurulmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen bakanlık açıklamasında "Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir." denildi.

YAVRULARIN TAKİBİ SÜRÜYOR

Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekibin de görevlendirildiği de belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir.

Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir."