İki ilde DAEŞ operasyonu. 4 kişi tutuklandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DAEŞ 'e finansal destek sağlayan ve eleman temin edenlere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 9 Nisan'da Şırnak ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cizre'de 5, Silopi'de 2, İdil'de 1 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 55 kartuş ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 4’ü, tutuklandı, 5'i ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.