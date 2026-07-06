İki ilde yasa dışı bahis operasyonu. 9 şüpheli yakalandı, 10 firari aranıyor

İki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takipler ile çeşitli kurumlardan elde edilen delillerle birlikte “pusulabet.com” isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis eylemine eyleminde bulunan 19 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Muğla illerinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.