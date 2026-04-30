İki kadını öldürdü, kaçarken intihara kalkıştı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, bir otelin önünde Ecevit Ç., tartıştığı 25 yaşındaki Serap Yılmaz ile 32 yaşındaki Hatice Yeysikan'ı katletti.

Olay, akşam saatlerinde Terzialiler mahallesinde meydana geldi. Ecevit C., otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan ile tartışmaya başladı. Ecevit C. bir süre sonra iki kadına silahla ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Yeysikan da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli Ecevit C., polisin takibi sonucu sıkıştırılınca göğsüne ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.