İki kente kuvvetli yağış uyarısı

Dün metrekareye düşen 150 kilogramdan fazla yağışın heyelan ve su baskınlarına neden olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bölge için yeni bir uyarı yayınladı. MGM'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize'nin doğusundaki Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in kuzeyindeki Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM; sel , su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.