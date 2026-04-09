İlber Ortaylı'nın adı başkentte yaşatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin nisan ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Oturumda, geçen ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar İlber Ortaylı 'nın adının, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'ye verilmesine ilişkin AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin ortak önergesi ele alındı.

Caddenin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine dair önerge, oturuma katılan 110 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.

ÇARŞIYOLU CADDESİ'NİN DE ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Çarşıyolu Caddesi'nin adının "Ankaragücü Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik önerge de görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.