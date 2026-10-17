Tavuk dürüm yiyen hastaneye koştu. İşletme sahibi gözaltında

Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde okulla bağlantısı olmayan dışarıdaki bir mekandan gıda tükettiği öğrenilen vatandaşlar kısa süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

İlk etapta 25 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenilirken bu sayı bugün 88'e yükseldi.

Vakaların artmasıyla Kurtalan Devlet Hastanesinde yoğunluk oluştu. Hastanede yer kalmaması üzerine yeni vakalar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TAVUK DÜRÜM HASTANELİK ETTİ

Konuya ilişkin Kurtalan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, başvuran kişilerden 77’sinin öğrenci, 11’inin ise sivil vatandaş olduğu belirtildi.

55 kişiye ayakta tedavi uygulandığının 33 kişiye ise hastanede yatarak tedavi verildiğinin bildirildiği açıklamada "İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında işletme sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Vatandaşların muayene, tedavi ve takip işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edilirken sürecin kurumlar arası koordinasyonla takip edildiği ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.