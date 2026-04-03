İletişim Başkanlığından "Güvenli Liman Türkiye" çalışması

KABİNE ÜYELERİNDEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, bölgesel ve uluslararası düzeyde güven ve istikrarın tesisi için tüm imkanlarıyla kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Gürlek, "Güvenli Liman Türkiye"nin barış için köprüler kuran, krizlerde çözüm arayan, diyaloğu ve uzlaşıyı önceleyen bir dış politika anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, "Masa yıkan değil, masa kuran bir yaklaşımı esas almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyon sayesinde Türkiye, yalnızca kendi bölgesinde değil, küresel ölçekte de barış ve refaha katkı sunan bir denge merkezi olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırları aşan vizyonuyla 'Güvenli Liman Türkiye.' Hakikatin yanında duran, barıştan yana olan Türkiye, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Nerede bir mazlum varsa, orada biz varız. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındayız." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, paylaşımında, "Barış Masalarını Kuran, İstikrarsızlıklara Son Veren, Mazlumların Yanında Olan 'Güvenli Liman Türkiye.' Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde istikrar ve güven içinde geleceğe yürüyecek, ihtiyaç duyulan coğrafyalara uzanan yardım eli olmayı sürdüreceğiz. Kimse yoksa Türkiye var. Bölgesel ve küresel sınamaların her birinin üstesinden gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Eğilmeden, bükülmeden, çekinmeden hakikati her zeminde söyleyen, her şartta barışı savunan bir liderle, gücünü barıştan alan, zor zamanlarda dünyaya omuz veren, istikrarın ve güvenin yurdu... Dün, bugün, yarın 'Güvenli Liman Türkiye." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "daha adil bir dünya mümkün" vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin savaşsız bir dünya idealini önceleyen, barış ve istikrar için sorumluluk alan güçlü bir aktör olarak öne çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin "masa yıkan değil masa kuran" anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Çiftçi, "Krizleri derinleştiren değil çözüm üreten, gerilimden değil diyalog ve uzlaşıdan yana bir dış politika izlemektedir. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye, sadece bölgesinde değil küresel ölçekte de istikrarın teminatı ve güvenli liman olma vasfını her geçen gün daha da güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye'nin krizlerin ortasında istikrarın ve güvenin adresi olmayı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"'Güvenli Liman Türkiye' yaklaşımıyla, bölgede ve küresel ölçekte güven veren bir duruş sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' vizyonu doğrultusunda, gerilimi değil diyaloğu, çatışmayı değil çözümü esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Masa yıkan değil, masa kuran' yaklaşımımızla hem bölgemizde hem dünyada barış, adalet ve istikrarın güçlenmesine katkı sunmaya devam ediyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diyaloğu ve uzlaşıyı önceleyen bir dış politika anlayışıyla ilerliyoruz." ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Dünya bugün yorgun, dünya bugün huzura aç. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya mümkün vizyonuyla, insanı yaşatmayı her şeyin önüne koyuyoruz. Türkiye, sadece coğrafi bir güç değil; krizlerin ortasında çözüm üreten, masayı kuran ve her daim mazlumun sesi olan bir vicdan kalesidir. İstikrarımızla, kardeşliğimizle ve uzlaşı kültürümüzle küresel ölçekte Güvenli Liman Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.