İletişim Başkanlığı'ndan milli maç için YKS uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2026 Dünya Kupası 'nda Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek veren vatandaşlara maç heyecanını ölçülü yaşama ve üniversite sınavına girecek öğrencileri rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınma uyarısı yaptı.

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı 'na başarılar dilendi. "Milli Takımımıza destek veren tüm vatandaşlarımızdan, üniversite sınavına girecek gençlerimizi de düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını ve öğrencilerimizi rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav başarısını olumsuz etkilememek adına dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

1- Maç öncesi ve sonrasında yüksek sesli kutlama, konvoy ve korna kullanımından kaçınılmalıdır.

2- Televizyon, hoparlör ve benzeri yayın araçlarının sesi çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede tutulmalıdır.

3- Özellikle sınavın yapılacağı sabah saatlerinde gereksiz araç trafiği ve gürültü oluşturabilecek davranışlardan uzak durulmalıdır.

4- Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sessizliğe azami özen gösterilmelidir.

5- Öğrencilerimizin uzun süredir emek verdiği bu önemli sınavda dikkatlerini koruyabilmeleri için toplumsal duyarlılık sergilenmelidir.

6- Aileler ve vatandaşlar, gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu süreçte destekleyici bir tutum benimsemelidir.

7- Milli Takımımıza olan desteğimizi gösterirken, öğrencilerimizin sınav başarısına katkı sağlayacak sakin ve huzurlu bir ortamın korunmasına da özen gösterilmelidir."

İÇİŞLERİ'NDEN 81 İLDE ÖNLEM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 81 il valiliğine özellikle konutların olduğu bölgelerde yüksek sese neden olabilecek toplu maç izleme organizasyonu yapılmaması ya da kontrollü yapılması talimatı verdi.

Bu talimatın sınava girecek adayların gürültüden etkilenerek erken uyanmaması için verildiği öğrenildi. Maç sonu ve sınav merkezine gidişin aynı saate denk gelecek olması nedeniyle de trafik önlemlerinin alınması istendi.