İnci kefali için av yasağı başladı

Van Gölü 'nde yaşayan inci kefalinin neslinin devamı için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı bugün başladı.

3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölünde neslini sürdüren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

Göle kıyısı bulunan Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis’in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde, yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefali için uygulanan av yasağı başladı.

"Van balığı" olarak da bilinen, av yasağı süresince yumurtalarını bırakmak için sürüler halinde tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalinin bu sezon da korunması için hazırlıklar tamamlandı.

AVLANMA YASAK

İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında ve akarsularda kaçak avlanmaya müsaade etmeyecek.

Deniz polisi ekipleri, son ağlarını çektikten sonra teknelerini liman ve barınaklara çeken balıkçıları denetledi, av yasağıyla ilgili bilgilendirdi, kaçak avlanmanın önüne geçmek için destek istedi.

Bünyelerinde 6 deniz aracıyla gölde sürekli seyir yapacak olan polis ekipleri, yürüteceği koruma faaliyetleri sayesinde göç yolculuğundaki balıkların üremelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.